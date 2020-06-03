Во Франции в начале карантина увеличилось число внезапных остановок сердца

CentralAsia (CA) - С конца марта, когда волна пандемии обрушилась на Францию, кардиологи с удивлением стали наблюдать гораздо меньше инфарктов, чем раньше, но зато выросло число более серьезных случаев, пишет французская газета Le Figaro.

Объяснение этому явлению можно найти в исследовании под руководством Элоя Марижона, профессора кардиологии и соруководителя Центра экспертизы внезапной смерти при Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований, Парижском университете и Объединении государственных больниц Парижа, и доктора Даниэля Йоста из гарнизона пожарной охраны Парижа.

В то время как кардиологи в больнице видели меньше инфарктов, они наблюдали больше остановок сердца, и Национальный Институт Статистики и Экономических Наук (INSEE) отметил значительное увеличение смертности, говорится в статье.

Профессор Марижон и его коллеги подчеркивают удвоение частоты внезапных остановок сердца, происходящих за пределами больницы, в частности, в первые три недели карантина, по сравнению с обычной заболеваемостью в это время года. Работа осуществлялась благодаря регистру остановок сердца, который ведется аварийными службами гарнизона пожарной охраны Парижа в столице и в департаментах О-де-Сен, Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн, пишет автор статьи Дамьен Маскре.

В течение первой половины карантина исследователи наблюдали 26,6 остановок сердца на миллион жителей, в то время как в парижском регионе этот показатель обычно составляет 13,4.

«В четырех департаментах через две недели после начала карантина мы четко наблюдаем пик частоты внезапных остановок сердца (количество случаев на миллион жителей), который следует за пиком эпидемии», - поясняет профессор Марижон. То есть он достигает максимума между 25 марта и 7 апреля. «Мы не хотели наносить эти две кривые на одну и ту же диаграмму, потому что это привело бы к идее о прямой причинно-следственной связи, которую наше исследование не может подтвердить», - уточняет он в разговоре с Le Figaro.

«Корреляция поразительна, и гипотеза о причинной взаимосвязи основана на патофизиологических аргументах. Тем не менее, следует отметить, что не все остановки сердца можно списать на Covid. Это достоверно лишь в трети случаев», - отмечает доктор Николь Карам, одна из главных авторов этого исследования. Каждый третий случай - это ничего, это намного меньше по сравнению с тем, что наблюдали итальянские врачи в Ломбардии, серьезно пострадавшей от эпидемии, где эта доля достигла 75%, передает автор материала.

По словам Дамьена Маскре, существует несколько способов объяснить увеличение числа остановок сердца в середине эпидемического пика. Кардиологи быстро подняли вопрос о возможности прямого повреждения вирусом сердечной мышцы, в частности, через миокардиты (воспаления сердечной мышцы), а реаниматологи сообщили о таком осложнении, вызванном нарушениями свертываемости крови при лечении наиболее тяжело больных пациентов.

Но по мнению профессора Мишеля Комажда, кардиолога и члена Медицинской академии, основной причиной является задержка, с которой пациенты обращались за помощью к медицинским работникам в случае появления тревожных симптомов (боль в грудной клетке, патологическая одышка) из-за боязни заразиться.

Материал перевела ИноПресса.