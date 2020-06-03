В Узбекистане МЧС ведёт борьбу с саранчой

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день саранча обнаружена на 327,4 тыс. гектарах. На сегодняшний день химическая обработка проведена на 309,6 тыс. гектарах земель.

Как сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана, за счет средств, выделенных из местного бюджета, на сегодняшний день был создан запас химикатов, который обеспечит обработку против саранчи 397 000 гектаров земель.

К этой деятельности было привлечено более 500 единиц спецтехники и более 700 работников.

Министерство заявляет, что меры по борьбе с саранчой проводятся в сотрудничестве с соседними странами, такими как Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан.

В этом году планируется провести химическую обработку на 597,9 тыс. га для предотвращения проникновения саранчи на территорию Узбекистана.

Ранее, Минсельхоз Узбекистана опроверг информацию о вторжении полчищ саранчи на территорию страны со стороны Туркменистана.