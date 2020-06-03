Карантин стал в большей степени преддверием беспорядков, чем 401-е за этот год убийство афроамериканца

St. Louis. Фото: Michael B. Thomas/Getty Images

CentralAsia (CA) - После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, в США продолжаются демонстративные акции.

Обозреватель The Wall Street Journal Холмэн Дженкинс в своей статье считает, что беспорядки, происходящие в ряде городов США влияют на эпидемиологическое состояние в стране во время пандемии коронавируса. Статью перевела ИноПресса.

«Если вы думаете, что беспорядки не имеют никакого отношения к вирусу, вы, вероятно, один из многих американцев, проживающих в комфортабельном пригородном или загородном доме и имеющих денежный капитал или высокооплачиваемую работу, которую можно выполнять с ноутбука, и забывших о том, какие периоды они переживали в собственной жизни: каким был бы для вас карантин, если бы вам было 15 и вы застряли дома? Или если бы вам было 20 и вас турнули из колледжа? Или если бы вы вдруг остались без работы в убогой квартире-студии или в снимаемом вскладчину жилище, полном таких же безработных соседей? И это не говоря о том, если бы вы были членом большой семьи иммигрантов или матерью-одиночкой без сбережений или соцзащиты. На моем нынешнем этапе жизни карантин оказался довольно сносным, но если бы мне было 20,30 или даже 40 лет, он сильно подорвал бы мое психическое и эмоциональное здоровье», - пишет Дженкинс.

Также хорошо помнить, что в любой общине есть люди, имеющие преступную предрасположенность. Психопаты, по оценкам, составляют 1% населения. В такие моменты возникает тяга к точным объяснениям. Все сводится к системному расизму. Я сомневаюсь, что события можно так однозначно объяснить. На видео действия офицера выглядят вопиющими и неоправданными, но при этом они не предполагают преднамеренного убийства, как если бы офицер полиции вытащил свое оружие и выстрелил из него. Согласно уголовным обвинениям, выдвинутым против него, Флойд твердил «Я не могу дышать», прежде, чем его прижали к земле. Расовая неприязнь могла или не могла сыграть свою роль. Мы не знаем, пишет он в своей статье.

По мнению автора публикации, если офицер пройдет через надлежащее судебное разбирательство и по убийству Флойда будет вынесен справедливый приговор, это будет единственной победой, которая возможна в результате этого инцидента. Глядя на долгую историю гражданских беспорядков, трудно утверждать, что их последствия часто оказывались хорошими, порождая социальные улучшения.

«Вот почему карантин в некоторых отношениях, возможно, стал в большей степени преддверием беспорядков, чем 401-е за этот год убийство гражданина представителем полиции. В результате пандемии Covid люди голодны и бездомны. Они не потеряли работу, так чего вы хотите. Я думаю, что это случится с массами людей по всей стране», - рассказал один житель Миннеаполиса из пострадавшего района The New York Times.

«Действительно, какие бы другие аспекты не разворачивались, крупная часть общества ускорила открытие Америки, проголосовав ногами (а также камнями и бутылками) так, как горстке несогласных было запрещено голосовать своими словами еще в марте, когда их посты, в которых поднимались вопросы о логике и арифметике, стоящей за закрытием экономики, удалялись из блогов и с видео-сайтов», - пишет Дженкинс.

«В Миннеаполисе на этой неделе репортер Star Tribune посетил районы, оставленные полицией, жители которых пытаются возводить барьеры и защитить себя. Хотя мы хотим обеспечить и показать, что мы выступаем против бессмысленного, безрассудного и бесчеловечного лишения жизни нашего брата, мы в то же время хотим обеспечить, чтобы у наших бабушек, тетушек, дядей и наших племянников были банки, в которые можно прийти, и продуктовые магазины, куда можно зайти и сделать покупки», - рассказал ей местный активист. «Он прав. Гниение иногда идет глубже, чем кажется», - заключает обозреватель.

С прошлой недели в США идет волна протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании от рук полиции. В сети распространилось видео, где полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из офицеров наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.