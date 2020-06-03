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  3 июня 2020
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На западе Казахстана осужденные устроили бунт в СИЗО
СИЗО-1
СИЗО-1
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  В следственном изоляторе Атырау 2 июня произошел бунт. Его подавили, передает zakon.kz.

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) РК сообщили, что 2 июня после вечерней проверки в СИЗО пятеро осужденных нарушили режим содержания и призывали других следственно-арестованных к беспорядкам.

Чтобы предотвратить противоправные действия, сотрудники СИЗО поместили их в дисциплинарный изолятор.

На месте находятся руководство Департамента уголовно-исполнительной системы, представители прокуратуры и национального-превентивного механизма (система предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания), они проводят опрос осужденных.

По этому факту начато досудебное расследование по статье "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения", проводится проверка. Сейчас обстановка в учреждении стабильная, нарушений режима содержания нет.

В КУИС отметили, что осужденные, которые призывали к беспорядкам, отбывают срок за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу в крупном размере.

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