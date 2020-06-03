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  4 июня 2020
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В Ташкенте от коронавируса скончался 72-летний мужчина
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  2 июня в Ташкенте мужчине был поставлен диагноз коронавирус и он был госпитализирован в клинику НИИ вирусологии, сообщает Минздрав.

72-летний мужчина проходил лечение в течение многих лет с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония, диабет 2 типа. В 2000 и 2019 годах он перенес два инфаркта миокарда.

Состояние пациента находилось под контролем ведущих специалистов медицинских учреждений, специализирующихся в этой области в стране. Кроме того, были проведены консультации врачей Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи. Однако, несмотря на процедуры реанимации, пациент, находившийся на искусственном дыхании в отделении интенсивной терапии, умер от легочной и сердечной недостаточности и острой цереброваскулярной патологии.

Это 16-ая жертва коронавируса в Узбекистане.

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