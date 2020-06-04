МВФ выделил Монголии $99 млн на борьбу с COVID-19

CentralAsia (MNG) - Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) накануне принял решение выделить Монголии 99 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.





Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Монголии экстренной помощи в рамках инструмента ускоренного финансирования и механизма ускоренного кредитования в размере 99 млн долларов США на преодоление последствий пандемии COVID-19.





Пандемия COVID-19 нанесла большой урон экономической активности в Монголии, что привело к срочным потребностям в бюджете и платежном балансе.





Эта чрезвычайная финансовая помощь поможет поддержать валютные резервы, создаст финансовое пространство для основных расходов, связанных с пандемией, и станет катализатором поддержки доноров.





По итогам обсуждения в ходе заседания Исполнительного совета Мицухиро Фурусава, заместитель управляющего директора и председатель, сделал следующее заявление:





«До настоящего времени Монголия успешно избежала вспышки COVID-19 на национальном уровне, чему способствовало скорейшее внедрение социального дистанцирования и строгих протоколов по охране здоровья для трансграничных потоков. Тем не менее, пандемия резко сократила экономическую активность как из-за экономической стоимости мер по сдерживанию, так и из-за падения внешнего спроса. В настоящее время существует острая необходимость в платежном балансе и дефицит бюджетного финансирования.





Власти уже приняли ряд мер по ограничению экономического спада и оказанию помощи наиболее уязвимым. Последние изменения в бюджете позволяют увеличить расходы на здравоохранение и социальные нужды, а также уменьшить налоговые льготы для пострадавших домохозяйств и предприятий. Кроме того, Банк Монголии ослабил денежно-кредитную и финансовую политику, чтобы помочь предотвратить беспорядочное сокращение банковского кредитования частного сектора.





Чрезвычайное финансирование в рамках Инструмента ускоренного финансирования МВФ обеспечит столь необходимую поддержку для реагирования на неотложный платежный баланс и бюджетные потребности. Для поддержки усилий властей и устранения дефицита финансирования потребуется дополнительная помощь со стороны партнеров по развитию. Приверженность властей высоким стандартам прозрачности и управления в финансовой помощи приветствуется.





Поскольку непосредственная угроза экономике уменьшается, будет крайне важно возобновить ключевые реформы, начатые в ходе недавнего соглашения с расширенным фондом. К ним относятся возврат к бюджетной консолидации для сокращения все еще высокого государственного долга, более гибкий обменный курс для наращивания валютных резервов, исправление недостатков ПОД-ФТ и усиление надзорного контроля для обеспечения достаточного капитала всех банков».

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