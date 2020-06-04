В Улан-Баторе открылся смешанный учебный центр «Индустрия будущего» при поддержке ЕС

CentralAsia (MNG) - Вчера состоялась церемония открытия смешанного учебного центра «Индустрия будущего» в научно-исследовательском институте ARMONO и в Центре текстильной и трикотажной отделки.





Я рад видеть всех вас здесь на открытии смешанного учебного центра «Индустрия будущего» и Центра текстильной и трикотажной отделки, - сказал на церемонии открытии посол ЕС в Монголии Траяан Христеа.





Команда проекта и MOFALI и Монгольская ассоциация кожевенной промышленности, Научно-исследовательский институт легкой промышленности совместно завершила целенаправленную работу с акцентом на цепочки создания стоимости из кожи и текстиля, несмотря на замедление COVID-19.





Одним из главных приоритетов Европейского Союза здесь, в Монголии, является устойчивое развитие для всестороннего роста путем поддержки экономической диверсификации. Европейский Союз занимается развитием МСП, созданием рабочих мест для молодежи и содействием переходу к низкоуглеродной, ресурсоэффективной, зеленой круговой экономике, а также увеличением экспорта монгольских товаров на рынок ЕС.





Стратегия Европейского союза в области международного сотрудничества в области исследований и инноваций реализуется главным образом в рамках их всемирной программы Horizon 2020.





Основными направлениями программы в Монголии «Промышленное лидерство» и «Социальные вызовы» являются гранты на безопасность пищевых продуктов и устойчивое ведение сельского хозяйства. Монгольские учреждения и исследователи должны подавать заявки на гранты в широком спектре доступных категорий.





С учетом того, что в начале мая Европейский Союз объявил Монголию третьей страной высокого риска, многие из вас могут задаться вопросом, что этот список означает на практике для сотрудничества ЕС и Монголии. Позвольте мне подчеркнуть, что листинг не имеет карательных последствий. Список не влияет на законные торговые потоки, гуманитарную помощь ЕС, политику развития или предоставление грантов, закупок и бюджетной поддержки, - подчеркнул Траяан Христеа.

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