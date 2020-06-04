За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай коронавируса

- Казахстан, общество
- 7:51, 04 июня 2020
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- Обновлено: 8:24, 04 июня 2020 EnglishКыргызча
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост за сутки составил 2,3%.
Общее количество заражённых в Казахстане на сегодняшний день достигло 12 067 человек, из них выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.
Коронавирус в Казахстане
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