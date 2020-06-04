За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за сутки составил 2,3%.

Общее количество заражённых в Казахстане на сегодняшний день достигло 12 067 человек, из них выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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