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  4 июня 2020
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За сутки в Казахстане выявлен 271 новый случай коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за сутки составил 2,3%.

Общее количество заражённых в Казахстане на сегодняшний день достигло 12 067 человек, из них выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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