[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия ввела этические нормы для гидов, чтобы привлечь интуристов

CentralAsia (MNG) -  Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть этические нормы для гидов, решили власти Монголии.

Департамент туризма столицы, Ассоциация туризма Монголии и Ассоциация профессиональных гидов Монголии 3 июня подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития туризма в Улан-Баторе и поддержки государственно-частного партнерства.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать с целью повышения квалификации работников сферы туризма, подготовки специалистов, обмена информацией об отрасли, проведения исследований и опросов, а также организации публичных мероприятий.

Они также будут совместно внедрять кодекс этики для гидов, который был введен в Улан-Баторе впервые. Ожидается, что свод принципов и требований, предъявляемых к гидам, будет способствовать развитию индустрии туризма.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Во Франции в начале карантина увеличилось число внезапных остановок сердца
  • На западе Казахстана осужденные устроили бунт в СИЗО
  • Названо место с самым чистым воздухом на планете


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com