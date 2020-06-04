Монголия ввела этические нормы для гидов, чтобы привлечь интуристов

CentralAsia (MNG) - Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть этические нормы для гидов, решили власти Монголии.

Департамент туризма столицы, Ассоциация туризма Монголии и Ассоциация профессиональных гидов Монголии 3 июня подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития туризма в Улан-Баторе и поддержки государственно-частного партнерства.

Департамент туризма столицы, Ассоциация туризма Монголии и Ассоциация профессиональных гидов Монголии 3 июня подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития туризма в Улан-Баторе и поддержки государственно-частного партнерства.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать с целью повышения квалификации работников сферы туризма, подготовки специалистов, обмена информацией об отрасли, проведения исследований и опросов, а также организации публичных мероприятий.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать с целью повышения квалификации работников сферы туризма, подготовки специалистов, обмена информацией об отрасли, проведения исследований и опросов, а также организации публичных мероприятий.