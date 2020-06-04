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  4 июня 2020
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Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях (фото)
Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил
Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил

CentralAsia (CA) -  Протестующие на улицах, прилегающих к Белому дому, объявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях, передает корреспондент РИА Новости.

При этом военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах.

Ранее полицейские и чиновники в некоторых городах соглашались в знак солидарности с протестующими вставать на колени с ними вместе.

Правоохранители не реагируют на митингующих. Те кричат лозунги. Митинг проходит мирно, пишет агентство.

В прошлый понедельник в США вспыхнула волна протестов и столкновений из-за убийства полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.

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