Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях (фото)

Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил

CentralAsia (CA) - Протестующие на улицах, прилегающих к Белому дому, объявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях, передает корреспондент РИА Новости.

При этом военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах.



Ранее полицейские и чиновники в некоторых городах соглашались в знак солидарности с протестующими вставать на колени с ними вместе.



Правоохранители не реагируют на митингующих. Те кричат лозунги. Митинг проходит мирно, пишет агентство.



В прошлый понедельник в США вспыхнула волна протестов и столкновений из-за убийства полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.