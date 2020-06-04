Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях (фото)
- Азия и мир, происшествия
- 8:29, 04 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Протестующие на улицах, прилегающих к Белому дому, объявили минуту молчания в память о Джордже Флойде и провели ее на коленях, передает корреспондент РИА Новости.
При этом военные и полицейские, перегораживающие подходы к скверу Лафайет, остались стоять на ногах.
Ранее полицейские и чиновники в некоторых городах соглашались в знак солидарности с протестующими вставать на колени с ними вместе.
Правоохранители не реагируют на митингующих. Те кричат лозунги. Митинг проходит мирно, пишет агентство.
В прошлый понедельник в США вспыхнула волна протестов и столкновений из-за убийства полицейскими в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда.