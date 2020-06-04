Прокуратура Миннесоты предъявила обвинения всем полицейским, причастным к гибели афроамериканца Флойда (фото)

Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) - Прокуратура Миннесоты выдвинула обвинения и против остальных сотрудников полиции, причастных к гибели афроамериканца. А бывшему полицейскому Дереку Шовину, который коленом душил Флойда, ужесточили статью обвинения. Об этом сообщает Reuters.

Теперь обвинения выдвинуты в отношении всех четырех сотрудников полиции, участвовавших в задержании Флойда, в результате которого тот погиб.

Ранее судмедэксперты объявили, что Джордж Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами.

По данным агентства, 37-летний Томас Лейн, 26-летний Александер Куэнг и 34-летний Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. Они арестованы.