В Узбекистане отменят акциз на ввоз легковых автомобилей

- Узбекистан, общество
- 9:00, 04 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции республики.
Согласно документу, с 1 августа этого года отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:
– тракторов (код ТН ВЭД – 8701);
– моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);
– автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);
– моторных транспортных средства для перевозки грузов (8704).
Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%. Ставка акциза на новые автомобили, производимые в России, Казахстане и Украине, составляет 2% от таможенной стоимости. Также льготы предоставляются, если автомобиль произведен в стране, с которой Узбекистан заключил договор о зоне свободной торговли.
В настоящее время при ввозе иномарки в Узбекистан необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.