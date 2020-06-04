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  4 июня 2020
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В Узбекистане отменят акциз на ввоз легковых автомобилей

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции республики.

Согласно документу, с 1 августа этого года отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:

– тракторов (код ТН ВЭД – 8701);

– моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);

– автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме 8702), включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);

– моторных транспортных средства для перевозки грузов (8704).

Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%. Ставка акциза на новые автомобили, производимые в России, Казахстане и Украине, составляет 2% от таможенной стоимости. Также льготы предоставляются, если автомобиль произведен в стране, с которой Узбекистан заключил договор о зоне свободной торговли.

В настоящее время при ввозе иномарки в Узбекистан необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.

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