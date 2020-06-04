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  4 июня 2020
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Бывшему полицейскому, душившему афроамериканца Флойда, грозит до 40 лет лишения свободы
Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times
Louisville, Ky. Фото: Whitney Curtis for The New York Times

CentralAsia (CA) -  В отношении бывшего полицейского Дерека Шовина, душившего коленом афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в городе Миннеаполис, обвинение в убийстве по неосторожности переквалифицировано на более тяжкую степень — с третьей на вторую.

Как сообщила прокуратура Миннесоты, по этой статье наказание может составить до 40 лет лишения свободы, что на 15 лет больше, чем максимальное наказание за убийство в третьей степени.

Ранее Дерек Шовин был обвинен в убийстве по неосторожности и был арестован в прошлую пятницу.

Позже прокуратура Миннесоты предъявила обвинения и остальным троим полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией. С тех пор в США и некоторых странах Европы идут акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с полицией и мародерством.

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