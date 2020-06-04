В Казахстане от коронавируса скончались еще 4 пациента

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 22:50 3 июня в Казахстане от коронавируса скончались еще 4 пациента, сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, в городе Нур-Султан скончалась пациентка 1951 года рождения, Карагандинской области пациент 1964 года рождения, Атырауской области двое мужчин 1964 и 1951 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Таким образом, в Казахстане общее количество умерших от коронавирусной инфекции достигло 48 человек. За последние сутки в стране выявили 271 новый случай заражения. Всего вирусом инфицированы 12 067 человек, из них выздоровели 6240 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

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