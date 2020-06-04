В Монголии выявили один новый случай коронавируса

- Монголия, происшествия
- 9:30, 04 июня 2020
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- Обновлено: 9:41, 04 июня 2020 English
CentralAsia (MNG) - В Монголии у еще одного гражданина, приехавшего из России подтвержден коронавирус. Число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 186 человек, сообщает оперативный штаб Минздрава.
3 июня в лабораториях НИЦИЗ было проведено 469 тестов на коронавирус, положительный результат на коронавирус выявлен у одного человека. Зараженный приехал из Москвы 20 мая.
Сегодня из больниц Монголии выписан 21 пациент с коронавирусом, из них 9 студентов. Общее число выздоровевших составляет 65 человек, под медицинским наблюдением находится 121 человек.
Коронавирус в Монголии
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