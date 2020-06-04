За сутки в Китае зафиксировали один случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае за минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителя вируса, случаи смерти не зафиксированы.

Всего в Китае выявили 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них скончались 4634 человека, выздоровели 78 319 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 69 пациентов.