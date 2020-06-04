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  4 июня 2020
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Издан каталог «Сокровища уникальных и ценных экспонатов Монголии»

CentralAsia (MNG) -  В рамках своих функций и полномочий, указанных в законодательстве, ЦБ Монголии МонголБанк осуществляет множество видов деятельности в области исследования, обогащения, сохранения и пропаганды монгольских культурных ценностей.

В этом контексте в сотрудничестве с профессиональными исследовательскими организациями и исследователями был издан каталог «Монгол улсын хосгүй үнэт үзмэрийн дээжис» - «Сокровища уникальных и ценных экспонатов Монголии», в котором собраны уникальные и редкие реликвии, хранящиеся в сокровищнице ЦБ Монголии, музеях, библиотеках, некоторых монастырях и отдельных лицах страны.

По состоянию на 2015 год насчитывается 770 экспонатов, которые были сертифицированы как уникальные произведения монгольского искусства. Каталог включает в себя 307 редких артефактов, найденных в археологических памятниках, связанных со многими историческими периодами, буддийских идолов, различных ценных реликвий, представляющих этнические культуры и редкие произведения и памятники, связанные с историческими личностями.

Это шестая работа, опубликованная Фондом сокровищ Монголии, и впервые, независимо от формы собственности, она уникальна тем, что собирает и публикует фотографии исторических, культурных, редких и уникальных памятников монгольского культурного наследия, сообщает МонголБанк.

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