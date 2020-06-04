Кыргызстан направил в Узбекистан ещё одну гуманитарную помощь пострадавшим от прорыва дамбы

CentralAsia (UZ) - Пострадавшим от аварии на Сардобинском водохранилище гражданам второй раз помогла Кыргызская Республика. Гуманитарная помощь доставлена на фурах-автопоездах кыргызской фирмы «М-булак», сообщило УзА.

В составе гуманитарного груза по 20 тонн риса и макарон, по 10 тонн растительного масла, сахара и картофеля, а также пять тонн насыщенной минералами питьевой воды. Все это доставят пострадавшим от наводнения гражданам.

Посла Кыргызстана в Узбекистане и членов делегации в Гулистане встретили заместитель хокима Сырдарьинской области, прокурор области и ветераны труда.

В мае текущего года по решению премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева в Узбекистан отправили 1 000 тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла в помощь пострадавшим от наводнения после прорыва дамбы.

Участок дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало рано утром 1 мая. Несколько ближайших к дамбе сел затопило водой. Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов в Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после обрушения плотины Сардобинского водохранилища в местный бюджет Сырдарьинской области было выделено 100 миллиардов сумов (более 9,9 млн долларов США).

Согласно указу президента, в 2020-2021 годах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области Узбекистана будут построены 50 многоэтажных домов. Квартиры в этих домах будут бесплатно переданы жителям, которые остались без крыши над головой в результате ЧС.