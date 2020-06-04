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  4 июня 2020
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Фоторепортаж — Акция протеста в Лондоне из-за убийства Джорджа Флойда
Фото: PA Media
Фото: PA Media

CentralAsia (CA) -  В Гайд-парке в Лондоне собрались несколько тысяч человек, чтобы выразить свой протест из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США.

По данным ВВС, ранее руководители британской полиции заявили, что они также возмущены и обескуражены смертью Флойда. В их совместном заявлении говорится, что право на законный протест является неотъемлемой частью любой демократии, но при этом отмечается, что в стране действует ограничение на сбор не более шести человек из-за пандемии коронавируса.

В Лондоне люди вышли на улицы с плакатами «Жизни чернокожих людей важны». Точкой сбора стал Гайд-парк, после чего активисты отправились с маршем по центру города.

Первым пунктом стала станция метро «Виктория», где работала чернокожая женщина Белли Муджинга, которая, как считалось, скончалась от Covid-19 после того, как в нее плюнул белый мужчина, зараженный коронавирусом. Полиция пришла к выводу, что это не было причиной ее смерти. Демонстранты скандировали «Правосудие для Белли Муджинги», пишет ВВС.

Многие люди пришли на протест в масках и с транспарантами, на которых было написано «Правосудие для Джорджа Флойда» и «Уже хватит!» Демонстрация дошла до Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра, там между некоторыми протестующими и полицейскими произошли стычки.

Часть активистов отправилась к американскому посольству, скандируя «Жизни чернокожих важны».

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией. С тех пор в США и некоторых странах Европы идут акции протеста, которые сопровождаются столкновениями с полицией и мародерством.

Флойд скончался после того, как полицейские при задержании повалили его на землю, надели на него наручники, а один из них в течении нескольких минут удерживал его неподвижно, надавливая коленом на шею, несмотря на слова Флойда о том, что он задыхается.

В отношении бывшего полицейского Дерека Шовина, душившего колено Флойда, обвинение в убийстве по неосторожности переквалифицировано на более тяжкую степень — с третьей на вторую.

Также прокуратура Миннесоты предъявила обвинения и остальным троим полицейским, причастным к гибели Флойда.

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