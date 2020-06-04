В Узбекистане с 15 июня разрешили работу детских садов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 15 июня будет возобновлена работа дошкольных образовательных учреждений, следует из очередного решения республиканской комиссии.

Для садов установлены ряд правил для возобновления деятельности:

в одной группе должно быть не более 15 человек;

здания ДОУ должны регулярно дезинфицироваться, входные двери необходимо будет оснастить пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами»;

сотрудники детсадов должны использовать медицинские маски, перчатки и поддерживать социальную дистанцию;

запрещено допускать в дошкольное образовательное учреждение детей и сотрудников с температурой тела 37 градусов и выше.

Кроме того, с 15 июня в стране в «желтых» и «зеленых» зонах разрешили работу общепита, ресторанов и кафе.