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  4 июня 2020
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В Узбекистане с 15 июня разрешили работу детских садов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 15 июня будет возобновлена работа дошкольных образовательных учреждений, следует из очередного решения республиканской комиссии.

Для садов установлены ряд правил для возобновления деятельности:

  • в одной группе должно быть не более 15 человек;
  • здания ДОУ должны регулярно дезинфицироваться, входные двери необходимо будет оснастить пирометрами, антисептиками и дезинфицирующими «коридорами»;
  • сотрудники детсадов должны использовать медицинские маски, перчатки и поддерживать социальную дистанцию;
  • запрещено допускать в дошкольное образовательное учреждение детей и сотрудников с температурой тела 37 градусов и выше.

Кроме того, с 15 июня в стране в «желтых» и «зеленых» зонах разрешили работу общепита, ресторанов и кафе.

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