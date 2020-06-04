В Казахстане сохраняется угроза второй волны коронавируса, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране сохраняется угроза второй волны коронавируса. Об этом он написал в своем Твиттере.

Он отметил, что, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же вирус распространяется среди казахстанцев.



«Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания», - написал Токаев.



На сегодняшний день в Казахстане коронавирус выявлен у 12 067 человек, число скончавшихся достигло 48.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения