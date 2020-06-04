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  4 июня 2020
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В Казахстане сохраняется угроза второй волны коронавируса, - Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране сохраняется угроза второй волны коронавируса. Об этом он написал в своем Твиттере.

Он отметил, что, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же вирус распространяется среди казахстанцев.

«Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания», - написал Токаев.

На сегодняшний день в Казахстане коронавирус выявлен у 12 067 человек, число скончавшихся достигло 48.

Коронавирус в Казахстане
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