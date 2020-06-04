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  4 июня 2020
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В Узбекистане заработают вещевые рынки

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 15 июня в «желтых» и «зеленых» зонах разрешено возобновить деятельность вещевых рынков. Решение об этом принято Специальной республиканской комиссией.

Рынки должны будут соблюдать следующие критерии:

  • проведение регулярной дезинфекции. Все входы и выходы должны быть оснащены пирометрами и антисептическими средствами, дезинфекционными ковриками;
  • продавцы и покупатели должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), сохранять социальную дистанцию в 2 метра;
  • люди с температурой выше 37 градусов, с признаками инфекции или без средств индивидуальной защиты не будут допускаться на вещевые рынки.

Как сообщалось ранее, с 15 июня в стране в "желтых" и "зеленых" зонах разрешили работу общепита, ресторанов и кафе, а также дошкольных образовательных учреждений.

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