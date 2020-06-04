В гобийском аймаке пожарная автоцистерна АЦ-40, которая находилась в службе 27 лет, стала памятником

CentralAsia (MNG) - Пожарная машина Зил-130 АЦ 40, работающая для обеспечения общественной безопасности и пожаротушения с 1993 года, вошла в историю как памятник Агентству по чрезвычайным ситуациям аймака Дундговь в Монголии.

АЦ-40(130) модель 63Б является модернизированным вариантом автоцистерны АЦ-30(130) модель 63А. Документацию на неё была разработана в 1977 году, а со второй половины 1978 года, выпуском установочной партии из 20 машин начинается серийный выпуск. До 1982 года обе модели (-63А и -63Б) выпускались параллельно. Причём утверждённый ежегодный план выпуска АЦ-40(130)-63Б всё это время постоянно срывался, и завод компенсировал «недовыпущенные» машины перевыполняя план по старой модификацией АЦ-30(130)-63А. Только к 1983 году выпуск -63Б удаётся стабилизировать. Далее, на протяжении нескольких лет, рост производства только увеличивался, достигнув во второй половине 1980-х порядка 2000 штук в год. АЦ-40(130)-63Б получила новую увеличенную цистерну объёмом 2350 литров, вместо 2100 л. у модели 63А, и увеличенный пенобак ёмкостью 170 л. вместо 150 л. у -63А. В результате этих изменений надстройка (кузов) стала заметно шире, из-за чего отказались от декоративных накладок на колёсные арки которые ранее устанавливались на модель 63А. Ещё одним заметным отличием модели -63Б от -63А стали напорные патрубки. Теперь их убрали внутрь надстройки и закрыли лючками. За время производства АЦ-40(130)-63Б во внешний вид надстройки вносились изменения, упрощавшие её производство. Машины выпуска 1978-1982 гг. имели так называемую "низкую юбку", образовавшую колёсную арку, от которой потом отказались. С 1990 года задняя стенка стала прямая, без изгиба. С конца 1980-х, периодически выпускались машины без окошка в дверце насосного отсека.