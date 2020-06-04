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  4 июня 2020
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С 5 июня в «желтых» и «зеленых» регионах Узбекистана заработают мечети
мечеть Минор в Ташкенте
мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 5 июня заработают мечети, церкви и другие религиозные организации. Данное решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Деятельность мечетей, церквей и религиозных организаций будет разрешена в «желтых» и «зеленых» регионах страны, где наблюдается благополучная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Религиозные объекты будут работать с соблюдением всех санитарных норм:

  • В них регулярно нужно проводить дезинфекцию;
  • Все входы и выходы должны быть оснащены пирометрами и дезинфицирующими средствами;
  • Сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки);
  • Они также должны соблюдать социальную дистанцию, в том числе определять расстояние между гражданами во время молитвы до 1,5 метра (с помощью специальных линий);
  • Люди с температурой тела свыше 37 градусов, с признаками инфекции или без средств индивидуальной защиты не будут допускаться в здание.

Проведение коллективных религиозных обрядов, в том числе пятничных молитв, пока не разрешается.

С 8 мая в Узбекистане ввели разграничения на зоны в зависимости от распространения COVID-19. Регионы поделены на цветовые «зоны» — «красную», самую опасную, «желтую» и «зеленую», свободную от вируса.

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