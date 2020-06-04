За ночь в Узбекистане выявили 31 новый случай коронавируса. Всего 3874

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 4 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 3874 (+31).

По данным Минздрава, 20 новых случаев были выявлены среди граждан, помещённых в Карантинный центр (все прибыли из Казахстана через пограничный пост).

Кроме того, 1 водитель, осуществляющие международные перевозки, прибывший в Каракалпакстан из-за границы, 1 - в Ташкентской области среди населения, 1 - в Сырдарьинской области.

Восемь случаев выявлены в Ташкенте (в том числе трое среди населения, трое - среди тех, кто был в контакте с пациентами с коронавирусом, двое - прибывшие из-за рубежа и находящиеся на карантине).

В настоящее время в стране вылечено 3014 человек, инфицированных коронавирусом, 844 пациента проходят лечение, 9 из них находятся в тяжёлом состоянии, а 2 - в критическом.