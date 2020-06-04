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  4 июня 2020
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В Вашингтоне протестующие достигли Белого дома. Фото
Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил
Фото: РИА Новости / Тургиев Михаил

CentralAsia (CA) -  Колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла в Вашингтоне от здания Конгресса и достигла улицы около Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.

Там участники шествия объединились с парой сотен человек, которые все это время были там, несмотря на комендантский час.

Подходы к скверу Лафайет перед Белым домом по-прежнему перекрыты Национальной гвардией и полицией, которые не вмешиваются в происходящее.

После прибытия к Белому дому большая часть толпы разошлась. На месте осталось около 100 человек, а также немногочисленные журналисты, передает агентство.

Волна протестов в США вспыхнула после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер от рук полиции при задержании. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

После прокуратура Миннесоты предъявила обвинения четырем бывшим полицейским, причастным к гибели Флойда. Полицейскому, душившему Флойда предъявлено обвинение в убийстве третьей степени.

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