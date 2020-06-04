Президент Казахстана Токаев будет наделен дополнительными полномочиями

CentralAsia (KZ) - Сенат Казахстана рассматривает законопроект, который расширит полномочия президента в вопросах военного положения. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Мурат Бектанов.
По его словам, дополнительные полномочия будут наделены по определению мер военного положения в мирное время.
Уточняется, что основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов республики в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.
Кроме того, поправки предусматривают вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Также документом закрепляются компетенции госорганов и организаций по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, в отношении инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности, а также обеспечению материально-техническими средствами специальных формирований.
Сенат принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения» в первом чтении, передает Tengrinews.
Ранее был принят проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам чрезвычайного положения», который предусматривает наделения президента Казахстана полномочиями по установлению иного порядка регулирования отдельных общественных отношений, предусмотренных законодательством.