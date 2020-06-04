Посольство Китая в Монголии выразило свою позицию по Гонконгу

CentralAsia (MNG) - В Китае 28 мая завершился третий ежегодный съезд Всенародного собрания народных представителей 13-го созыва. И один из главных вопросов на его повестке - голосование по пакету законов «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга».





Посольство Китайской Народной Республики в Монголии имеет следующие четыре позиции в этом отношении.





Во-первых, принятие закона о национальной безопасности в Гонконге является неотложным делом. После возвращения Гонконга в Китай внедрение «Одна страна, две системы» стало общепризнанным достижением. Тем не менее, внутренние и внешние разрушительные силы Гонконга не перестали атаковать и уничтожать «одну страну, две системы». Центральное правительство Китая улучшит систему национальной безопасности Гонконга и механизм правоприменения, чтобы заполнить пробелы в законодательстве, и это является общим голосом 1,4 миллиарда китайцев, включая жителей Гонконга.

Во-вторых, принятие законодательства о национальной безопасности в Гонконге является обязанностью центрального правительства Китая и является юридически обоснованным. Центральное правительство Китайской Народной Республики стремится работать в соответствии с Конституцией и Основным законом.

В-третьих, законодательство о национальной безопасности не повлияет на гонконгскую «одну страну, две системы» и автономию высокого уровня, но обеспечит долгосрочное устойчивое развитие Гонконга. Гонконг будет и впредь привлекать иностранных инвесторов и сохранять свою позицию международного финансового, торгового и авиационного транспортного узла с более безопасной, стабильной и более гармоничной социальной и деловой средой.

В-четвертых, Китай будет решительно выступать против вмешательства иностранных сил в Гонконг.





Китай и Монголия — дружественные соседи. Две страны имеют всеобъемлющее стратегическое партнерство и долгую историю взаимного уважения основных интересов и взаимных интересов друг друга, что заложило прочную политическую основу для развития двусторонних отношений. В последние годы отношения и сотрудничество между Монголией и Гонконгом активизировались. Стабильность Гонконга в общих интересах Китая и Монголии. Китай продолжит юридически защищать интересы Монголии и других стран в Гонконге.





Китай продолжит развивать практическое сотрудничество в торговле, экономике, культуре и туризме с Гонконгом и другими странами. Гонконгский закон о национальной безопасности связан с единством и территориальной целостностью Китая и оказывает национальное психологическое воздействие на 1,4 миллиарда человек.





Мы верим, что Монголия и другие друзья думая об этой проблеме с нашей точки зрения и полностью и правильно понимая систему «Одна страна, две системы», и уважать усилия КНР по обеспечению национальной безопасности законным путем и надеемся, что вместе мы встретим долгосрочное устойчивое развитие и светлое будущее Гонконга, передает посольство КНР в Улан-Баторе.

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