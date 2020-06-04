Ведущий американский вирусолог заявил, что не рассчитывает на вакцину от коронавируса

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- 12:36, 04 июня 2020
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- Обновлено: 12:58, 04 июня 2020
CentralAsia (CA) - Ведущий американский вирусолог, один из мировых специалистов по изучению ВИЧ и человеческого генома, ученый Уильям Хазелтайн недавно в беседе с Reuters заявил, что не стал бы рассчитывать на вакцину в борьбе с коронавирусом.
Он считает, что лучший подход в борьбе с пандемией — это борьба путем тщательного отслеживания заражений и соблюдение строгих мер самоизоляции.
Хазелтайн сказал, что хотя вакцина может быть и будет разработана, но он не будет рассчитывать на нее, и призвал людей носить маски, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.
«Не слушайте политиков, которые громче всех кричат о вакцине, преследуя только свои личные цели. Возможно, мы и создадим вакцину, но это не является решением, потому что все попытки создать вакцину против SORS или MERS заканчивались тем, что работали таковые не лучшим образом», - сказал он.
Чаще всего подобные средства были не в состоянии обеспечить защиту слизистой оболочке носа, посредством которой патоген проникает в организм. Ученый отметил, что наиболее эффективно в борьбе с коронавирусом проявили себя Китай, Тайвань и Южная Корея.
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