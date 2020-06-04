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  4 июня 2020
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В анклаве Сох после конфликта на узбекско-кыргызской границе назначили нового главу РОВД
Касимжон Рахимбердиев
Касимжон Рахимбердиев

CentralAsia (UZ) -  В Сохском районе Ферганской области Узбекистана после конфликта на узбекско-кыргызской границе назначили нового начальника РОВД, сообщили местные СМИ.

До этого пост главы района занимал Саидбахром Саидмусаев, который 2 июня был назначен главой Сохского района Ферганской области.

31 мая на участке Чашма узбекско-кыргызской границы произошел инцидент между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана. Конфликт возник при совместной очистке каналов родника «Чашма».

По данным Сохской районной администрации, 187 жителей получили ранения, сгорели три дома на территории Узбекистана. В Баткенской области Кыргызстана сгорел дом и склад, пострадали 25 человек.

1 июня состоялась встреча между первым вице-премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на контрольно-пропускном пункте Чечме-Автодорожный в Баткенской области. Также президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Сохский район — полностью окружён территорией Кыргызстана. Район для Узбекистана является эксклавом, для Кыргызстана — анклавом. Преобладающий этнический состав населения Сохского района - таджики.

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