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  4 июня 2020
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Впервые в истории парламента Монголии три кандидата участвуют в выборах из-за рубежа

CentralAsia (MNG) -  Нандинбаатар Цог, Ариунтуяа Мягмар и Энхтуяа Ренчиндорж из электорат-коалиции «Зөв хүн» впервые в истории парламента Монголии участвуют из-за рубежа в выборах в Великий Государственный Хурал.


Ариунтуяа Мягмар баллотируется в 3-м округе, аймака Баянхонгор, Энхтуяа Ренчиндорж в 12-м округе, аймак Сухбаатар Нандинбаатар Цог в 21-м округе, районов Налайх, Багануур и Бага-Хангай столицы. Кандидаты проводят избирательные кампании онлайн из-за эпидемии Covid-19, которая помешала им вернуться на родину для участия в кампании.

Ариунтуяа Мягмар, кандидат от аймака Баянхонгор, является научным сотрудником, доктором социальных наук и в настоящее время работает исследователем в университете Васэда в Японии. Университет Васэда широко известен как один из двух наиболее престижных частных университетов Японии (второй — Университет Кэйо). Территориально он расположен в северной части токийского района Синдзюку.

Энхтуяа Ренчиндорж в настоящее время живет и работает в Японии и имеет степень магистра делового администрирования в области геофизической инженерии. Окончила Азиатский университет Японии. Азиатский университет Японии (亜 細 亜 大学, Ajia Daigaku) ​​- частный университет, расположенный в Мусашино, Токио, Япония, который предлагает курсы по бизнес-администрированию, экономике, праву, международным отношениям и городским инновациям.

Нандинбаатар Цог в настоящее время живет и работает в Швеции и имеет степень магистра компьютерных наук в Университете Малардален в Швеции. Mälardalen University / Университет Малардален имеет два кампуса – в Эскилстуна и Вястересе. Половина из обучающихся здесь студентов изучают инженерные дисциплины и естественные науки, поэтому Малардален в дальнейшем планирует преобразоваться в технический университет. Штат сотрудников университета состоит из 950 профессоров, преподавателей и вспомогательного персонала.
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