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  4 июня 2020
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В Ташкенте возобновил работу крупнейший рынок страны "Урикзор"

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане с 4 июня возобновил свою деятельность крупнейший оптовый рынок страны "Урикзор". Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Накануне, 3 июня, в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева отмечалась необходимость постепенного смягчения карантинных мер. В частности, возобновление деятельности вещевых рынков, кафе, ресторанов и других.

В течение последних нескольких дней руководители секторов Учтепинского района контролировали подготовку мер безопасности на территории торгового комплекса "Урикзор".

Сегодня, 4 июня, спустя 14-дневный карантин, торговый комплекс "Урикзор" возобновил свою деятельность.

Сообщается, что на рынке установлены 3 туннеля дезинфекции, разметки социальной дистанции, тепловизоры, специальный дезбарьер для автомобилей с грузом, установлены специальные разделения между продавцом и покупателем, по всей территории имеются плакаты с напоминаниями.

Посетителей просят соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию.

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