Погибший афроамериканец Джордж Флойд был заражен коронавирусом, - Судмедэкспертиза

Акция протеста в Лондоне. Фото: EPA

CentralAsia (CA) - Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на подробный отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин штат Миннесота.

«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным», - говорится в отчете.



Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.



Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи»офицером полиции.