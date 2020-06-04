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  4 июня 2020
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Погибший афроамериканец Джордж Флойд был заражен коронавирусом, - Судмедэкспертиза
Акция протеста в Лондоне. Фото: EPA
Акция протеста в Лондоне. Фото: EPA

CentralAsia (CA) -  Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, был инфицирован коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на подробный отчета о вскрытии тела, подписанного судмедэкспертом округа Хеннепин штат Миннесота.

«Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным», - говорится в отчете.

Наличие заболевания удалось установить при вскрытии в связи с тем, что анализы ПЦР могут показывать положительный результат в течение долгого времени после исчезновения клинических проявлений болезни.

Ранее официальная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти Флойда стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи»офицером полиции.

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