Азиатский банк развития открывает на монгольском рынке облигаций по тугриками

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) привлек 21 млрд тугриков, что составляет около $7,5 млн, в рамках первого выпуска первых кочевых облигаций, по тугриками. Выпуск устанавливает новый ориентир на международном рынке облигаций для национальных валют.





Облигация имеет 10,1% полугодового купона с погашением 5 лет. Номинированный в тугриках, но рассчитанный в долларах США, выпуск облигаций был подписан ING Bank и продан Управляющему средствами Европы. Вырученные средства направляются на финансирование Проекта АБР по гендерной интеграции для молочной цепи для ООО «Милко» в Монголии.





«Это важная сделка для операций АБР в национальной валюте», - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем. «Развивающиеся и пограничные рынки оказались под давлением во время пандемии, поэтому возможность привлечения срочного финансирования по конкурентным ценам в монгольском тугрике в настоящее время является крупным достижением с ощутимыми преимуществами в плане снижения валютного риска для заемщика АБР», - отметил он.





Связанные с валютой облигации важны с точки зрения развития, потому что они помогают построить кривую доходности, где государственная эмиссия часто редка.





Внутренние государственные облигации Монголии имеют срок погашения только до 3 лет, и правительство не завершило ни одной новой эмиссии долговых ценных бумаг тугрика с сентября 2017 года, поэтому кочевые облигации АБР служат соответствующим ориентиром.





АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, но также руководит выпусками в развивающихся азиатских странах в рамках своих усилий по продвижению рынков облигаций в местной валюте в качестве альтернативы банковскому кредитованию. АБР ранее выпускал облигации, привязанные к валюте, в армянских драмах, грузинских лари, индийских рупиях, индонезийских рупиях и филиппинских песо.

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