Монгольские и российские предприниматели провели онлайн-встречу

CentralAsia (MNG) - Бизнесмены Томской области Российской Федерации провели онлайн-встречу со своими монгольскими партнерами.
На встрече присутствовали представители таких компаний, как пищевая компания «Сибирская клетчатка» - один из лидеров на рынке РФ полезных продуктов, разработчик учебной программы «Новая химия», нефармацевтические производители «Биолит» и «Фермент», а также «Современные источники света», производитель электрических ламп и осветительного оборудования, при поддержке Е.Оюунтэгш, исполнительного директора Совета делового сотрудничества с Российской Федерацией, Александра Беляева, директора Центра содействия экспорту «ФРБ».
Совет делового сотрудничества с Российской Федерацией постоянно организует встречи двусторонних предприятий. Последние годы Монголия и Томская область становятся ближе.
Суммарный объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Томской области в 2019 году достиг 27,8 миллиона долларов, что практически вдвое больше, чем в 2018 году; лидерами по закупке томских продуктов стали Монголия и Нидерланды.
Монголия в 2019 году импортировала более 82 тонн томского мороженого, произведенного компанией «Эскимос», и стала лидером по закупкам среди других стран; общий объем экспорта данного вида продукции из региона составил около 104 тонн.
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