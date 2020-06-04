Монгольские и российские предприниматели провели онлайн-встречу

CentralAsia (MNG) - Бизнесмены Томской области Российской Федерации провели онлайн-встречу со своими монгольскими партнерами.

На встрече присутствовали представители таких компаний, как пищевая компания «Сибирская клетчатка» - один из лидеров на рынке РФ полезных продуктов, разработчик учебной программы «Новая химия», нефармацевтические производители «Биолит» и «Фермент», а также «Современные источники света», производитель электрических ламп и осветительного оборудования, при поддержке Е.Оюунтэгш, исполнительного директора Совета делового сотрудничества с Российской Федерацией, Александра Беляева, директора Центра содействия экспорту «ФРБ».