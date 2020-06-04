Число зараженных коронавирусом в России преодолело отметку в 440 тысяч

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки зафиксировали 8831 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Случаи заражения выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 374 (38,2%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции.

За весь период проведено более 11,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 307 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 313 885 человек.