В России за сутки скончались 169 человек с коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 13:45, 04 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 169 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Три региона страны, где умерло большинство пациентов за сутки:
- Москва – 64;
- Санкт-Петербург – 24;
- Московская область – 19.
Всего на сегодняшний день в России от коронавируса скончались 5384 человека, всего выявлено 441 108 случаев коронавируса, из них за последние сутки — 8831, выздоровели 204 623 пациента, под медицинским наблюдением находятся 313 885 человек.