В России за сутки скончались 169 человек с коронавирусом

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 169 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Три региона страны, где умерло большинство пациентов за сутки:

- Москва – 64;

- Санкт-Петербург – 24;

- Московская область – 19.