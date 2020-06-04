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  4 июня 2020
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В России за сутки скончались 169 человек с коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 169 человек, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Три региона страны, где умерло большинство пациентов за сутки:

- Москва – 64;

- Санкт-Петербург – 24;

- Московская область – 19.

Всего на сегодняшний день в России от коронавируса скончались 5384 человека, всего выявлено 441 108 случаев коронавируса, из них за последние сутки — 8831, выздоровели 204 623 пациента, под медицинским наблюдением находятся 313 885 человек.
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