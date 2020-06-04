В Монголии ПООН провела онлайн-семинар «Системы мышления для местного развития»

CentralAsia (MNG) - ПРООН в Монголии организовала онлайн-консультацию о подходе к системным изменениям для разработки и реализации политики местного развития, впервые в сотрудничестве с офисами губернаторов города Улан-Батор, аймаков Архангай, Завхан и Орхон, в рамках «Поддержка реализации проекта Повестки дня на период до 2030 года».





Эта консультация продолжалась путем установления связи через интернет с пятью отдельными станциями в двух тематических областях «Развитие устойчивого туризма» и «Пути решения проблемы загрязнения почвы» с целью решения проблем развития на местном уровне, определения социальной миссии, и наличие заинтересованных сторон для разработки планов действий.







Под руководством Патрика Дуонга, регионального советника ПРООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Кал Йоффреса, советника ПРООН по стратегическим инновациям, местные координаторы работали соответственно на каждой станции. Эта консультация считается важной с точки зрения решения вопросов развития местного туризма и комплексного снижения загрязнения почвы в широком сотрудничестве с заинтересованными сторонами.





Более 100 участников из Секретариата Кабмина Монголии, Министерства финансов, Министерства окружающей среды и туризма, Министерства строительства и городского развития, Национального агентства развития, офисов губернаторов и должностных лиц из аймаков, столицы Улан-Батора и других заинтересованных сторон из правительства. На мероприятии присутствовали неправительственные организации, частный сектор, исследовательские институты, организации гражданского общества и международные агентства.







Как отмечается во вступительном видео-замечании, первый заместитель председателя секретариата Кабинета министров Б.Ганбат сказал, что «Монголия была одной из первых стран, которые включили Цели в области устойчивого развития в свою национальную политику долгосрочного развития. Недавно Парламент Монголии принял «Видение устойчивого развития на период до 2030 года» в своей Резолюции №19 в 2016 году, а также «Видение 2050» - документ о политике в области долгосрочного развития в своей резолюции №52 в 2020 году. Монголия прилагает усилия для успешной реализации Цели устойчивого развития (ЦУР) как на национальном, так и на субнациональном уровнях».





Постоянный представитель ПРООН Элейн Конкиевич выступила с критикой за то, что не забывала принцип «никого не оставлять позади» в наших великих усилиях по обеспечению устойчивого развития в своих вступительных замечаниях. ПРООН выразила свое обязательство оказывать поддержку Монголии в реализации целей в области устойчивого развития, которые были согласованы для осуществления на глобальном уровне как на национальном, так и на местном уровнях.





ПРООН поддерживает реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Монголии и сумела интегрировать перспективные цели развития на 2030 год в столице, а также Перспективные цели зеленого устойчивого развития на период до 2025 года аймака Орхон и города Эрдэнэт, а также среднесрочную политику развития районов в соответствии с целями в области устойчивого развития в сотрудничестве с ПРООН и получил их одобрение, что позволило им идти в ногу с глобальной траекторией развития.





Проект ПРООН по локализации ЦУР был реализован в Сонгинохирханском и Налайхском районах города Улан-Батора и в аймаке Орхон, и, кроме того, ПРООН будет поддерживать и расширять совместное сотрудничество в области местного развития в аймаках Завхан и Архангай и их реализации целей в области устойчивого развития.

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