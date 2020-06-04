Религиозные учреждения Узбекистана и Малайзии договорились о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - 3 июня при содействии посольства Узбекистана в Малайзии состоялась торжественная церемония онлайн-подписания соглашений религиозных научно-исследовательских учреждений РУз с Институтом исламского понимания Малайзии (Institute of Islamic Understanding Malaysia - IKIM).

Как сообщает МИД, соглашения предусматривают сотрудничество научно-исследовательских учреждений Узбекистана с малазийским партнером по изучению научного исламского наследия, проведению совместных конференций, семинаров и исследований древних рукописей, хранящихся в Узбекистане, а также осуществлению исследований о просвещенном Исламе.

По мнению председателя Института исламского понимания Малайзии Ахмад Саржи бин Абдул Хамида, предоставленная возможность узбекской стороной изучить хранящиеся в республики более 100 тысяч древних и уникальных рукописей позволит глубоко познать истинный просвещенный Ислам.

По итогам мероприятия достигнуты договоренности об организации видеоконференции между вышеупомянутыми научно-исследовательскими учреждениями Узбекистана и Институтом исламского понимания Малайзии на экспертном уровне в целях обсуждения дальнейших шагов сотрудничества и механизмов реализации совместных мероприятий, а также внесении научных изданий, опубликованных в Узбекистане, в онлайн-библиотеку IKIM.