Миссия ВОЗ посетит Туркменистан в ближайшие две недели

CentralAsia (TM) - Процесс переговоров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Туркменистана о визите миссии экспертов практически завершен, передает издание «Хроники Туркменистана».

«ВОЗ находится в постоянном диалоге с представительством в Туркменистане», - ответил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на вопрос журналистов во время пресс-конференции 3 июня.

Клюге добавил, что диалог по организации приезда миссии ВОЗ ведется с министром иностранных дел и министром здравоохранения Туркменистана.

«Министры вводят очень строгие рекомендации от ВОЗ. И в течение пары недель будет организована поездка миссии ВОЗ в Туркменистан», – рассказал Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что необходимое соглашение достигнуто, в настоящий момент ведется работа по организации жилья для размещения представителей ВОЗ.

22 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отверг обвинения в том, что правительство страны скрывает наличие зараженных коронавирусом.

23 апреля стало известно, что эксперты ВОЗ отправятся в Туркменистан, чтобы лично убедиться в том, что больных COVID-19 в стране действительно нет.

5 мая Ханс Клюге сообщил в своем твиттер-аккаунте, что организация получила приглашение от правительства Туркменистана и готова направить миссию по изучению ситуации с коронавирусом как можно скорее.