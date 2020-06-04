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  4 июня 2020
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В Таджикистане 50 пациентов психиатрической больницы заразились коронавирусом. Власти это отрицают, - СМИ
Фото: Радио Озоди
Фото: Радио Озоди

CentralAsia (TJ) -  Около 50 пациентов психиатрической больницы Согдийской области в Таджикистане заразились коронавирусом, пишет Радио Озоди.

Администрация клиники отрицает факт заболевания своих пациентов коронавирусом, уточняет Озоди.

3 июня посетители психиатрической лечебницы сообщили, что часть пациентов заражена коронавирусом. В доказательство они привели аудиозапись беседы с двумя врачами лечебницы, которые сказали, что на сегодняшний день 50 пациентов этой клиники заражены COVID-19. Источники предпочли не афишировать своих имен.

Нодира Саидова, директор психиатрической больницы Согда сказала, что заболевание коронавирусом пациентов больницы пока не подтверждено.

Эти пациенты прошли рентген-обследование в городской больнице Худжанда, в результате COVID-19 был диагностирован у 50 человек. В администрации больницы подтвердили, что пациенты психиатрической клиники обследовались у них.

Между тем специалисты утверждают, что лечение такой категории больных намного сложнее.

Баракатулло Ниезов, таджикский психиатр, сказал, что в зависимости от состояния душевнобольных использование психотропных препаратов необходимо свести к минимуму или вовсе прекратить, чтобы не «ослабить пациентов».

Коронавирус в Таджикистане
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