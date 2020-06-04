75% детей в семьях с низким доходом в Узбекистане не получают пособий - ЮНИСЕФ

CentralAsia (UZ) - Большинство детей в Узбекистане живут в семьях с низким доходом. В стране 75% семей, имеющих право на получение пособия на ребенка, не получают «детских денег». Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ «Построение системы социальной защиты, соответствующей интересам детей и молодежи в Узбекистане».

Согласно отчету, 33% населения Узбекистана составляют дети до 18 лет. Однако уровень финансирования государством социальной защиты детей недостаточен.

"Махалли, ответственные за назначение пособий, вынужденно распределяют их среди большего количества семей, но из-за недостатка финансирования многие семьи не имеют возможности получить эти пособия или вынуждены ждать своей очереди, хотя по уровню дохода соответствуют критериям назначения. Подобная ситуация значительно снижает эффективность детских пособий, поскольку семьи не могут получать регулярные и предсказуемые выплаты в течение достаточного времени с тем, чтобы они могли оказать существенное влияние на благосостояние детей", - отмечается в отчёте.

Согласно документу, это также связано с тем, что адресная социальная помощь малоимущим недостаточно хорошо организована.