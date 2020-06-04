Больная раком женщина из Туркменистана мечтает вернуться из Турции на родину

CentralAsia (TM) - Гражданка Туркменистана Гульбахар Рейимова в конце мая в тяжелом состоянии была доставлена в турецкую больницу. Видео интервью с Гюльбахар появилось на странице Благотворительной группы в Фейсбуке.

По словам Гюльбахар Рейимовой год назад она приехала в Турцию из Туркменистана, четыре месяца мыла посуду в столовой, где ей ничего не заплатили за работу.

По информации на странице Благотворительной группы, Бахар Рейимова 1960 года рождения, уроженка Фарабского района Лебапского вералята Туркменистана находится в стамбульской больнице Саматья в Еникапы. У нее онкология. По словам врачей состояние женщины тяжелое. На ее лечение организован сбор денег.

До приезда в Турцию Гюльбахар Рейимова жила в колхозе "Комсомолец" в Фарапском этрапе Лебапского велаята на востоке Туркменистана. Мать троих детей потеряла мужа и сына. У нее две взрослые дочери. Дочери Гюльбахар, потеряли связь с матерью и получили сообщение о ее смерти. По традиции на третий день после сообщения организовали поминки. После того, как Гюльбахар нашли сочувствующие ей люди, они организовали видеосвязь с дочерьми.

Гюльбахар говорит, что до приезда в Турцию на заработки была здорова. Позже, когда возникли проблемы с печенью, она с помощью знакомых попала в больницу Саматья.

Гюльбахар хочет вернуться в Туркменистан, в Турции у нее никого нет. В настоящее время в связи с пандемией коронавируса авиасообщение между странами отсутствует. Кроме того, по словам ухаживающих за ней людей, состоянию женщины крайне тяжелое и она нуждается в лечении.