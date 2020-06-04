В Казахстане еще 229 человек выздоровели от коронавируса. Всего 6469

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны 229 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, в Казахстане число выздоровевших от вируса достигло 6469 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1730;
- Нур-Султан – 1242;
- Атырауская область – 606;
- Шымкент – 397;
- Карагандинская область – 371;
- Западно-Казахстанская область – 327;
- Кызылординская область – 276;
- Туркестанская область – 240;
- Алматинская область – 214;
- Жамбылская область – 209;
- Актюбинская область – 205;
- Мангистауская область – 161;
- Павлодарская область – 160;
- Акмолинская область – 134;
- Костанайская область – 97;
- Восточно-Казахстанская область – 57;
- Северо-Казахстанская область – 43.