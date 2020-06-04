В Казахстане еще 229 человек выздоровели от коронавируса. Всего 6469

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны 229 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, в Казахстане число выздоровевших от вируса достигло 6469 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1730;

- Нур-Султан – 1242;

- Атырауская область – 606;

- Шымкент – 397;

- Карагандинская область – 371;

- Западно-Казахстанская область – 327;

- Кызылординская область – 276;

- Туркестанская область – 240;

- Алматинская область – 214;

- Жамбылская область – 209;

- Актюбинская область – 205;

- Мангистауская область – 161;

- Павлодарская область – 160;

- Акмолинская область – 134;

- Костанайская область – 97;

- Восточно-Казахстанская область – 57;

- Северо-Казахстанская область – 43.

Коронавирус в Казахстане

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