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  4 июня 2020
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Видео — Житель Вьетнама построил забор из сотни смартфонов IPhone

CentralAsia (CA) -  В сети распространяется видео забора, облицованного смартфонами IPhone. Видео опубликовал пользователь TikTok из Вьетнама под ником Minhhienapple.

Во внешней части забора из смартфонов состоит не только колонна, но и основание ограждения на всей его протяжённости облицовано смартфонами.

@minhhienapple

Bao nhiêu chiếc iphone trong clip vậy cả nhà ♬ Người Miền Tây - Đan Trường

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