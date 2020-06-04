Видео — Житель Вьетнама построил забор из сотни смартфонов IPhone

CentralAsia (CA) - В сети распространяется видео забора, облицованного смартфонами IPhone. Видео опубликовал пользователь TikTok из Вьетнама под ником Minhhienapple.

Во внешней части забора из смартфонов состоит не только колонна, но и основание ограждения на всей его протяжённости облицовано смартфонами.