Видео — Житель Вьетнама построил забор из сотни смартфонов IPhone
- Азия и мир, общество
- 16:56, 04 июня 2020
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- Обновлено: 17:09, 04 июня 2020
CentralAsia (CA) - В сети распространяется видео забора, облицованного смартфонами IPhone. Видео опубликовал пользователь TikTok из Вьетнама под ником Minhhienapple.
Во внешней части забора из смартфонов состоит не только колонна, но и основание ограждения на всей его протяжённости облицовано смартфонами.
@minhhienapple
Bao nhiêu chiếc iphone trong clip vậy cả nhà ♬ Người Miền Tây - Đan Trường