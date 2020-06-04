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  4 июня 2020
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В Узбекистане сократили количество вступительных экзаменов в вузы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в этом году вузы страны не будут проводить тестирование по 3 обязательным предметам (родной язык, история Узбекистана и математика).

Тестирование будет проводиться только по 2 профильным предметам. Об этом 4 июня сообщил в ходе брифинга премьер-министр по социальному развитию Бехзод Мусаев.

Время тестирования составит 3 часа. Первый блок будет состоять из 30 вопросов. За правильный ответ присваивается 3,2 балла, а всего можно набрать 96 баллов.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане в этом году более 451 тысяч школьников окончили 11-ый класс. Из-за пандемии выпускные экзамены в школах были отменены.

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