CentralAsia (UZ) - Узбекистан возобновит прием иностранных туристов одновременно с Турцией. Об этом на видеоселекторном совещании 3 июня заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Где будут готовы нас принять, мы тоже будем готовы. Мы сразу отправим свои самолеты. Ведем переговоры с Турцией. Как только они откроют внешний туризм, так сразу мы тоже», — заявил глава государства.

С 1 июня в Узбекистане возобновлен внутренний туризм. Вместе с тем нужно развивать внешний туризм, указал президент.

Вместе с тем Мирзиёев подчеркнул, что в «красной» и «желтой» зонах карантина остаются около 50 районов и городов в стране.

Глава государства также дал поручение по смягчению карантинных требований и усилению мер по их соблюдению (с 5 июня и 15 июня разрешено возобновить ряд видов деятельности).

«Мы должны научиться работать и жить в этих условиях. Другого пути нет. 50% — карантин, 50% — экономика, таким должен быть метод работы», — сказал он.

Ранее вице-премьер — председатель Государственного комитета по развитию туризма РУз Азиз Абдухакимов рассказал о планах возобновить международное авиасообщение, внедрив систему «красных», «желтых» и «зеленых» рейсов.