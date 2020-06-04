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  4 июня 2020
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В Узбекистане у 11 из 844 проходящих лечение пациентов тяжелое состояние

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане состояние девяти пациентов, больных коронавирусом, оценивается как тяжелое, двух - крайне тяжелое. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора, главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков.

"В нашей стране число пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 3874. 3 июня полностью выздоровели 106, с того дня, как болезнь была зафиксирована, - 3014, то есть свыше 78 процентов", - заявил Отабеков.

Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения, в больницах лечатся 844 пациента, состояние девяти оценивается как тяжелое, двух - крайне тяжелое. Свыше 48 тысяч граждан находятся на карантине.

По словам Отабекова, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остается серьезной. "К сожалению, три из зафиксированных последних 31 случая выявлены среди населения. Эти случаи зафиксированы в Ташкенте и Ташкентской области. Отсюда следует, что, выходя на улицу, каждый из нас подвергает себя риску", - отметил главный санитарный врач.

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