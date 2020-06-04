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  4 июня 2020
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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, - Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин сегодня проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

На совещании Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается.

«В последние месяцы на этой площадке повышенное внимание мы с вами уделяли вопросам борьбы с эпидемией коронавируса. Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», - сказал он.

В России за последние сутки выявили 8831 случай заражения, общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 441 108 человек, скончались 5384 пациента.

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