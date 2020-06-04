На границе Казахстана и России вновь скопилось около 300 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По информации дипломатических представительств и консульских учреждений Узбекистана в России и Казахстане, возле контрольно-пропускного пункта «Маштаково» российско-казахстанской границы наблюдается скопление около 300 граждан Узбекистана.

Как сообщает Оперативный штаб Министерства иностранных дел Узбекистана, данный вопрос находится на контроле посольств РУз в Москве и Нур-Султане, генконсульств в г.Казани и г.Актау, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана.

Оперативный штаб МИД направил информацию о сложившейся ситуации в Специальную республиканскую комиссию для комплексного рассмотрения вопроса. О принятом решении Спецкомиссии будет дана дополнительная информация.

С 25 мая из разных городов России было организовано 8 чартерных рейсов. В настоящее время Спецкомиссией рассматривается вопрос организации дополнительных рейсов для вывоза узбекистанцев из регионов России.

Ранее, в мае, сообщалось о сотнях граждан Узбекистана, которые скопились на границе Оренбуржья и Казахстана. Трудовые мигранты жили под открытым небом и просили правительства Казахстана и Узбекистана открыть через Казахстан транзитную дорогу в Узбекистан. Позднее им предоставили в виде исключения транзитный коридор и все были доставлены в Карантинный центр под Ташкентом.

